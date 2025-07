Tomori è sparito dal Milan: quanto vale sul mercato e cosa cambia per la Juventus

e perno soprattutto nella stagione dello Scudetto targato Stefano Pioli, quello allenato da Paulo Fonseca, che stenta a decollare e che, anzi, rischia sempre più di infilarsi in un'annata all'insegna della mediocrità e nella quale gli obiettivi più importanti rischiano di sfumare uno dietro l'altro. Il tecnico portoghese, tuttora alla ricerca della formula ideale per far rendere al meglio la sua squadra, non si è sottratto di fronte a scelte forti, talvolta impopolari, stravolgendo vecchie gerarchie e ridisegnando gli equilibri dello spogliatoio.

MILAN: A VERONA SORPRESA TERRACCIANO

Una sola presenza da titolare in Serie A negli ultimi due mesi: dopo la brutta prestazione contro la Fiorentina del 6 ottobre scorso, nella quale propizia il gol partita di Gudmundsson, Tomori è finito nettamente ai margini del progetto tattico di Fonseca, collezionando da quel momento in avanti soltanto 11 minuti complessivi e rimanendo in panchina per tutta la partita contro Napoli, Monza, Juventus, Empoli, Atalanta e Genoa. E pure questa sera, contro l'Hellas Verona, almeno inizialmente guarderà i compagni a bordocampo. Sempre titolare invece in Champions League, salvo rimanere fuori nell'ultimo impegno a San Siro contro la Stella Rossa, ma guadagnandosi comunque l'attenzione generale prendendosi un inutile giallo per proteste che gli farà saltare il match di gennaio contro il Girona. Una situazione nuova e decisamente poco gradita al classe '97, che al Milan è legato da un contratto fino a giugno 2027 ma che, qualora la situazione non dovesse migliorare nelle prossime settimane, potrebbe iniziare a fare considerazioni diverse sul suo futuro.

FONSECA RISCHIA, SI SCALDA ALLEGRI

Acquistato dal Chelsea per oltre 34 milioni di euro, Tomori desidererebbe fare ritorno in Inghilterra e provare a confrontarsi nuovamente col livello della Premier League:il rientro in patria a fine stagione rappresenta la sua prima scelta,ma l'inattesa evoluzione del suo rapporto con Fonseca e gli sviluppi che potrebbero essere dietro l'angolo circa la permanenza del portoghese sulla panchina rossonera potrebbero disegnare nuovi scenari già alla riapertura delle trattative a gennaio. L'indiscrezione rilanciata da Tuttosport su un gradimento della Juventus per il centrale del Milan non trova al momento conferme concrete: il ds bianconero Giuntoli è molto più coinvolto e attratto dalla doppia operazione per provare a regalare a Thiago Motta sia Antonio Silva del Benfica – visti gli ottimi rapporti col suo agente Jorge Mendes, lo stesso di Conceiçao – che l'ex Fiorentina David Hancko, oggi al Feyenoord e valutato non meno di 30 milioni di euro.

JUVE, LA STRATEGIA PER IL DOPPIO COLPO IN DIFESA

Ecco, è lecito immaginare che, qualora il club bianconero non riuscisse a soddisfare le proprie desiderata sui due profili promossi più di altri per rinforzare da subito un reparto rimasto sguarnito dopo il doppio grave infortunio di Bremer e Cabal, a certe condizioni un nome come quello di Fikayo Tomori potrebbe tornare in auge. Nel pieno della sua maturità calcistica, scontento al Milan e desideroso di ritrovare minutaggio e per questo attirabile – magari negli ultimi giorni di gennaio – con una formula simile a quella dell'ex compagno di squadra Pierre Kalulu, passato in agosto alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Soluzione che ovviamente oggi non può far felice più di tanto il Milan, che da un'eventuale cessione vorrebbe ricavare non meno di 25-30 milioni subito e possibilmente senza offrire un altro rinforzo ad una diretta concorrente per i piazzamenti Champions League.

