Tomori via, il Milan cerca un difensore: contatti per Antonio Silva, le alternative

Gli ultimi giorni di mercato del Milan sono roventi. Non solo in attacco e a centrocampo, la possibile cessione di Fikayo Tomori apre un altro fronte: la ricerca di un altro difensore centrale.

Sono ore roventi nella sede di via Aldo Rossi, dove si lavora su più tavoli. Da una parte le trattative per portare alla corte di Sergio Conceiçao Santiago Gimenez e Samuele Ricci, dall'altra le uscite pressoché definite di Alvaro Morata e Francesco Camarda. In questo contesto la proposta del Tottenham per Tomori ha sparigliato le carte: un'offerta da circa 30 milioni di euro tra parte e fissa e bonus che accontenta le richieste dei rossoneri, che devono riaprire la caccia a un nuovo rinforzo in difesa dopo aver già inserito l'esperto Kyle Walker (doveva prendere il posto di Emerson Royal, il grave infortunio occorso al brasiliano ha bloccato il trasferimento al Galatasaray).

MILAN, TOMORI VERSO IL TOTTENHAM

Il profilo dell'eventuale innesto è ben definito, un giocatore giovane e di prospettiva ma già pronto per giocare ai più alti livello. E i nomi sul taccuino di Giorgio Furlani ci sono già, tra sogni e alternative più o meno economiche.

CONTATTI PER ANTONIO SILVA - Il grande sogno e ultimo ad aggiungersi alla lista è un nome che il mercato italiano già conosce: Antonio Silva. Il nazionale portoghese classe 2003, seguito dal potente procuratore Jorge Mendes (arrivato in queste ore a Torino), è già da tempo nel mirino della Juventus ma con la cessione di Tomori diventa lui il grande obiettivo del Milan: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i rossoneri ha già avuto dei contatti per il giovane centrale. L'ostacolo in questo senso è rappresentato dal Benfica che, forte di un contratto fino al 2027, chiede non meno di 40 milioni di euro per liberarlo.

LE ALTERNATIVE - Antonio Silva il sogno ma non l'unico nome sul quale lavora il Milan. Da tempo si studia Christian Mosquera, il classe 2004 del Valencia era già stato individuato come possibile sostituto di Tomori quando si paventava la cessione alla Juventus. Mosquera al momento non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con gli spagnoli (in scadenza nel 2026), a meno che non venga inserita una clausola rescissoria che si aggiri intorno ai 20 milioni di euro: un assist ai club interessati, come il Milan.

Un altro nome da tenere d'occhio è Saba Goglichidze, il polivalente difensore georgiano dell'Empoli già nel mirino anche della Juventus. La valutazione del classe 2004 è decisamente più abbordabile, può giocare da terzino destro e da centrale: un profilo monitorato da diverse settimane dai rossoneri.

Un'altra candidatura emersa nelle ultimissime ore è quella di Koni De Winter, belga classe 2002 e punto fermo del Genoa.