Tonali: "C'è l'idea tornare al Milan, addio difficile per aiutare il club. La Juventus a gennaio? È mancato un passaggio"

A 24 anni ha ritrovato la serenità smarrita., centrocampista del Newcastle e della Nazionale, oggi ha ripreso in mano la propria vita. A raccontarlo è stato lui stesso in una lunga intervista concessa a Enrico Currò per il mensile ‘U’ di Repubblica. Il classe 2000 si è lasciato alle spalle un periodo difficile, in cui ha convissuto con un peso insostenibile, una dipendenza che lo portava a impugnare il telefono e a scommettere compulsivamente sulle partite. Dopo mesi complicati, segnati da una squalifica di un anno per scommesse, Tonali è riuscito a risalire la china.

Tonali ha parlato del lungo percorso per mettersi alle spalle la ludopatia e delle esperienze a contatto con bambini e adulti tra scuole e fabbriche in Italia e Inghilterra, ma anche di aver rifiutato l'Inter e delle chiamate di Paolo Maldini e Gattuso.

Il centrocampista ha raccontato a cuore aperto il doloroso addio ai rossoneri, ma anche dell’idea di tornare a vestire la maglia del Diavolo e la verità sulle voci sul possibile trasferimento alla Juventus nello scorso mercato di gennaio.

CALCIATORE -“È stato uno dei primi sogni e mi è bastato: gli altri li ho lasciati stare. Da bambino, nel Lombardia1 a Milano, ero il più bravo e a Piacenza anche, malgrado fossi il più basso. Invece al Brescia ho dovuto superare delle difficoltà. Ma la passione, il divertirmi e riuscire a fare cose che gli altri faticavano a fare, mi ha permesso di capire che ero più bravo della media”.

TELEFONINO -“Nell’ultimo anno non l’ho avuto per 6 mesi. Certo ho provato un senso di libertà: la sensazione di essere a posto anche senza. Prima non potevo fare da stanza a stanza, oggi lo prendo quando esco di casa e lo lascio rientrando. Lo riprendo solo se mi chiamano mamma, papà o qualche mio familiare. E coi social il rapporto è minimo”.

L’ADDIO AL MILAN -“È difficile, non puoi decidere da solo. È un mondo con tanti soldi: per i calciatori e per i club. Quando dici no, deve esserci anche quello del club. Nelle trattative è difficile che ci siano due no o due sì: c’è sempre un sì e un no. Nelle grandi squadre, con tanti soldi in ballo, la bandiera diventa un’utopia. Con il mio trasferimento da una parte ho tolto e dall’altra ho dato, aiutando il Milan a tenere il bilancio in attivo”.

RITORNO -“Non ho rimorsi. L’idea di tornare al Milan un giorno c’è, ma non è il pensiero quando mi sveglio al mattino”.

LE VOCI SULLA JUVE A GENNAIO -"Con i miei procuratori non ne abbiamo mai parlato. E so, per esperienza, che se non arrivi a quel passaggio non c’è nulla di concreto. E comunque qui sto bene con me stesso, ho trovato la mia linea e non è il caso di stravolgerla ancora. Voglio vincere per i tifosi del Newcastle, tra poco avremo la prima occasione a Wembley”.