Tonali, la manager: "Figlio del Milan, tornerà in Italia"

Balorda nostalgia. Sandro Tonali è sempre più rimpianto dai tifosi del Milan. Autorizzati a sognare un suo ritorno in futuro con la maglia rossonera, senza dimenticare la possibile concorrenza sul mercato da parte della Juventus. La manager del centrocampista italiano del Newcastle, Marianna Mecacci ha dichiarato al podcast di Sportitalia, Di Tutto un Pod: "Tornerà in Italia. Quando? Difficile dirlo. E’ un patrimonio calcistico italiano, è bello veder crescere un uomo attraverso le difficoltà".

"Ho iniziato a seguirlo a Brescia, quell'operazione che lo ha portato in Inghilterra è stata straordinaria, mi rendo conto abbia destato malumori. Tonali, figlio del Milan, fede che c'è e resterà per sempre, viene venduto per una cifra record (60 milioni di euro, nda). E' stata una scelta anche per provare un'esperienza nuova. Finché ci sarà l’opportunità della Premier la sfrutterà, ma è impossibile pensare che non torni nel calcio italiano".

Tonali è sotto contratto fino a giugno 2028 con il Newcastle, dove finora ha segnato 4 gol con 2 assist e 8 cartellini gialli in 45 presenze per un totale di 2921 minuti giocati. Da ottobre 2023 ad agosto 2024 non ha potuto giocare in seguito a una squalifica di 10 mesi per delle scommesse illecite.

Marianna Mecacci lavora come manager sportiva intermediaria in GR Sports Agency, fondata da Giuseppe Riso, il procuratore di Tonali. Nella vita privata è la moglie di Gianluca Comotto, ex difensore di Torino e Fiorentina. Il loro figlio Christian Comotto (classe 2008) gioca come centrocampista nella squadra Primavera del Milan.