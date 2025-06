Toni Kroos, il grande ex illumina la sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid: sul mercato niente Juventus

Trentaquattro anni e non sentirli. Il grande ex Toni Kroos illumina la grande serata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, in campo per la semifinale d'andata all'Allianz Arena.

CHE PALLA! - Con un passaggio filtrante in verticale il centrocampista tedesco confeziona un perfetto assist per l'attaccante brasiliano Vinicius, che sblocca il risultato a favore della squadra spagnola allenata dall'altro grande ex Carlo Ancelotti nel primo tempo. Poi la musica cambia nella ripresa, quando i padroni di casa ribaltano il risultato nel giro di quattro minuti con Leroy Sane e Harry Kane su rigore. Ciò non toglie la grande prestazione di Kroos, sostituito dal croato Luka Modric a un quarto d'ora dal novantesimo, otto minuti prima del rigore di Vinicius, che fa doppietta e fissa il risultato sul 2-2 finale. Ancelotti lo applaude così nel dopo-partita: "E' inutile spendere parole per Kroos, è un grande. Fa tutto bene e l'assist per Vinicius in pochi possono vederlo, anche il movimento prima del gol è stato incredibile".

LA SITUAZIONE - Arrivato per 25 milioni di euro dal Bayern Monaco nell'estate del 2014, Kroos è in scadenza di contratto a giugno con il Real Madrid, che però si è già accordato per rinnovare l'accordo anche nella prossima stagione. Spegnendo così sul nascere le voci di mercato su un interesse della Juventus, alla ricerca di rinforzi di qualità per il centrocampo. Il futuro di Toni Kroos non sarà in Italia, ma ancora in Spagna. Sognando di alzare le prossime due coppe dalle grandi orecchie per diventare il calciatore con più Champions vinte nella storia del calcio: ora è già a 5 e davanti a lui c'è soltanto Gento a quota 6.