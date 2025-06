Torino, addio a Linetty e Karamoh: si liberano a zero, il messaggio del club

Il centrocampista e l'attaccante salutano i granata: dall'1 luglio possono trovarsi una nuova squadra

Anche il Torino, nella fatidica data del 30 giugno, saluta alcuni dei suoi giocatori i cui contratti scadono con la fine della stagione 2024/2025. Addio a due pilastri delle ultime annate: Karol Linetty e Yann Karamoh. I due sono stati ringraziati dal club con messaggi personalizzati sui social sotto ai quali diversi tifosi granata hanno omaggiato i loro ex beniamini, riservandogli belle parole di commiato.

SALUTANO IN 2 - Dal primo giorno di luglio dunque i due ex granata possono trovarsi una nuova squadra e firmare i loro prossimi contratti. Si tratta di addii sentiti, soprattutto per il centrocampista polacco che va via a parametro zero e saluta la squadra di Cairo dopo 5 anni.

LINETTY - L'ormai ex numero 77, 30enne, lascia il Torino dopo 142 partite, 3 goal e 4 assist. Linetty era arrivato in Italia alla Sampdoria nella stagione 2016/2017, si era trasferito al Toro nel 2020 per 7,5 milioni e si era messo a disposizione prima di Giampaolo, poi di Nicola, Juric e Vanoli. Il polacco è stata una certezza negli anni, fino a diventare anche capitano dopo l’infortunio di Zapata.

KARAMOH - Addio anche a Yann Karamoh: l'ex attaccante del Torino, classe 1998, si è svincolato dopo essere giunto alla scadenza naturale del contratto triennale firmato nel 2022. Ora l'ivoriano è libero di accettare le offerte che gli arriveranno. In granata, in tutte le competizioni, ha messo assieme 65 presenze, 5 goal e 2 assist. "In bocca al lupo per il tuo futuro professionale, Yann!”, questo il messaggio del Torino al giocatore.