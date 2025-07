Torino, altro volto nuovo dall'Empoli: dopo Anjorin ecco anche Ismajli. Cifre e dettagli

Secondo rinforzo dalla Toscana per Marco Baroni: l'albanese ha svolto le visite mediche, accordo triennale per lui.

Il Torino si muove sul mercato. La società di Urbano Cairo ha perfezionato il secondo colpo proveniente dall'Empoli in questa sessione. Dopo la già ufficializzata firma di Tino Anjorin, è pronto a vestire ufficialmente granata anche Ardian Ismajli, che ha svolto le visite mediche nella mattinata di lunedì 7 agosto.

Il difensore, come riportato da Tuttosport, firmerà un contratto triennale fino al 2028, con opzione per un’ulteriore stagione a favore della società granata. Per lui, svincolatosi dall'Empoli, è pronto un ingaggio da poco più di un milione di euro all’anno, a cui si aggiunge anche un bonus al momento della firma.

La trattativa si è chiusa nonostante l'incertezza sul futuro di Saul Coco, su cui è forte l'interesse dell'Al-Duhail: il Torino ha voluto accelerare i tempi per non farsi beffare da altri club, con Ismajli che era attenzionato da diverse società di Serie A.

Due colpi proveniente dall'Empoli retrocesso per il Torino: una strategia simile a quella adottata dalla Fiorentina, che nei giorni scorsi ha firmato Viti e Fazzini.