Torino-Bologna, ecco la maglia speciale che indosseranno i granata in ricordo del Grande Torino

Domani sera, contro il Bologna, il Torino indosserà una maglia speciale per il 75 anni dalla tragedia di Superga, denominata appunto Superga 75, che ricorderà le divise indossate dal Grande Torino. Una maglia quasi interamente in cotone, in cui gli sponsor non saranno in risalto ma saranno tono su tono e che sarà venuta in edizione limitata.

A presentarla sono stati il dottor Annibale di Joma e l'ingegner Nalli di Suzuki, i due principali sponsor del Torino. "Siamo onorati di presentare questa maglia. Purtroppo i primi due anni di contratto sono stati condizionati dal Covid, quindi io considero questi tre con Juric. Non è la prima maglia special che produciamo, questa l'abbiamo prodotta in numero limitato, ne sono state realizzate 750. Speriamo che venga accolta bene, anche se sappiamo che i risultati sportivi condizionano anche gli acquisti. E' una maglia realizzata prevalentemente in cotone, il più simile possibile a quella del Grande Torino anche se non perfettamente uguale", ha spiegato Annibale.

Nalli di Suzuki ha poi aggiunto: "Essere sponsor del Toro è diverso che essere sponsor di un'altra squadra. Il Toro ha una storia unica. La squadra degli sponsor, oggi mi è stato dato il compito di rappresentarli tutti, anche Beretta, JD e Edilizia Acrobatica, si è trovata nella condizione di fare una scelta diversa. Di solito gli sponsor puntano sulla visibilità del proprio marchio, con grande onore tutti gli sponsor hanno puntato a fare un passo laterale. Suzuki è da 11 anni che è sulla maglia del Torino, non è scontato che uno sponsor resti così a lungo. Spero invece che questa collaborazione continui".