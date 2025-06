Torino-Bologna, alle ore 15.00, è l’anticipo del sabato valido per la 17a giornata di Serie A. Di seguito tutti gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:

Torino - Bologna sabato ore 15.00

Piccinini

Yoshikawa - Fontani

IV: Abisso

Var: Mazzoleni

Avar: Gariglio

80' -Â Dopo revisione al Var l'arbitro Piccinini ha convalidato la rete di Tommaso Pobega, che in un primo momento era stata annullata per posizione giudicata irregolare di Dallinga (che allarga le gambe per permettere al pallone di proseguire la sua corsa verso la porta dei granata).

7' - Calcio di rigore assegnato al Bologna dopo revisione dell'arbitro Piccinini al Var: penalty concesso per intervento falloso di Borna Sosa su Emil Holm. Il tiro dagli 11 metri è stato poi fallito da Castro e parato dal portiere granata Milinkovic-Savic.