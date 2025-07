Partita che si è decisa nell’ultima mezz’ora di gara quella dell’Olimpico Grande Torino tra Torino e Bologna: ospiti che partono forte riuscendo a conquistare un calcio di rigore con Holm, atterrato da Borna Sosa. Penalty parato da Milinkovic-Savic, eccezionale a tuffarsi sulla propria sinistra sulla conclusione di Santiago Castro. Nella prima frazione succede poco altro, con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Italiano si gioca subito due cambi; dentro Orsolini e Fabbian al posto di Dominguez e Ferguson ma la sostituzione decisiva è quella effettuata al minuto 70' (Dallinga al posto di Castro), con l'olandese che ci mette pochi secondi a sbloccare il risultato, trovando la sua prima rete in assoluto con il Bologna, su suggerimento di Miranda. Il Torino ci prova ma sono i rossoblù a trovare ancora la via della rete, questa volta con Pobega - che aveva già centrato una traversa al minuto 61' - bravo a trovare l'angolino della porta difesa dal portiere serbo.

Salto in classifica quindi per il Bologna di Italiano che si porta a 28 punti (momentaneamente in settima posizione), superando anche il Milan fermo a 26, grazie alla quinta vittoria nelle ultime sette partite disputate in Serie A. In casa Torino ancora contestazione nei confronti del presidente Cairo.

TORINO-BOLOGNA: 0-2

MARCATORI: 71' Dallinga (B), 80' Pobega (B)

ASSIST: Miranda

I GOL E LE AZIONI SALIENTI:

80' - RADDOPPIO BOLOGNA! Tommaso Pobega trova l'angolino con una precisa conclusione dal limite dell'area, sugli sviluppi di calcio d'angolo. Dopo revisione al Var l'arbitro Piccinini ha convalidato la rete dell'ex Torino, che in un primo momento era stata annullata per posizione giudicata irregolare di Dallinga.

71' - BOLOGNA IN VANTAGGIO! Gran palla dalla sinistra di Juan Miranda su cui Thijs Dallinga, subentrato da pochi secondi, arriva con tempi perfetti.

61' - Botta dalla distanza di Pobega che centra in pieno la traversa della porta difesa da Milinkovic-Savic: il pallone è poi rimbalzato sulla riga di porta ma senza superarla.

60' - Ci ha riprovato di testa Santiago Castro, su cross di Remo Freuler, senza però inquadrare lo specchio della porta.

45'+2' - Conclusione centrale di Dominguez, dopo discesa sulla fascia, che non impensierisce Milinkovic-Savic.

44' - Karamoh lanciato su suggerimento di Maripan non riesce a concludere verso la porta del Bologna, in seguito agli interventi di Beukema prima e di Ravaglia poi.

27' - Il Torino si rende pericoloso da quinto a quinto: conclusione di Borna Sosa che impensierisce Ravaglia, su suggerimento di Pedersen arrivato dalla fascia destra.

8' - Grande riflesso di Vanja Milinkovic-Savic che riesce ad intercettare il calcio di rigore battuto da Castro negando il vantaggio al Bologna.

7' - Penalty concesso al Bologna dal direttore di gara Piccinini, dopo revisione al Var, per intervento falloso di Borna Sosa ai danni di Emil Holm.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (35' Vojvoda), Maripan, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty (64' Ilic), Gineitis (63' Vlasic), Sosa; Sanabria (63' Adams), Karamoh (79' Nije). All. Vanoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Beukema, Miranda (79' Lykogiannis); Freuler, Pobega; Dominguez (46' Orsolini), Ferguson (46' Fabbian), Odgaard (89' Casale); Castro (70' Dallinga). All. Italiano.

ARBITRO: Marco Piccinini, sezione di Forlì.

AMMONITI: 74' Miranda (B), 85' Freuler (B)

ESPULSI: