Torino da Scudetto col nuovo Cereser: "il ragno" che ha parato Milan e Inter e che ricorda Meret

Alzi la mano chi si ricorda di Angelo "trincea" Cereser, storico difensore del Torino che vinse due Coppe Italia con la maglia granata nel 1968 e nel 1971. Ebbene fra l'Olimpico Grande Torino e il Filadelfia c'è un nuovo Cereser che nulla ha a che vedere con il grande centrale, ma che si è già ritagliato un'importantissima pagina della storia delle giovanili granata si chiama Francesco, gioca in porta ed è stato il protagonista assoluto dello Scudetto Under 17 alzato al cielo soltanto qualche giorno fa.

CAMPIONE D'ITALIA - Dopo un campionato chiuso al secondo posto nel girone A, alle spalle della Juventus e con la miglior difesa del campionato, il Torino Under 17 è approdato direttamente alla fase finale che ha portato la squadra allenata da Fabio Rebuffi alla conquista dello Scudetto di categoria e qui Cereser, già uno dei volti più promettenti dell'intero campionato, si è letteralmente esaltato.

HA PARATO MILAN E INTER - Decisive sono state le sue parate nel big match dei quarti di finale dove, fra andata e ritorno i granata hanno eliminato l'Inter. Poi Il portierino classe 2008 si è imposto con personalità anche nella semifinale contro l'Udinese, ma il capolavoro lo ha completato nella finalissima contro il Milan dove oltre a due interventi fuori dal comune su Simone Lontani, ha neutralizzato il rigore di Borsani rivelatosi decisivo nella lotteria dei rigori finale che ha fatto alzare al cielo il titolo.

UN VENETO TRAPIANTATO A TORINO - Nato e cresciuto in provincia di Vicenza è nel territorio veneto che Cereser inizia il suo percorso calcistico. Ben presto arriva la chiamata del Vicenza con cui arriva a completare un percorso fino all'Under 15 quando, facendo da riserva a Filippo Conzato viene prelevato proprio dal Torino (dove quest'anno è arrivato anche lo stesso Conzato) che gli fa scalare le categorie dall'Under 15 a oggi.

RICORDA MERET - Piede educato, personalità nel guidare la difesa, ma soprattutto un'incredibile esplosività fra i pali. Per caratteristiche tecniche ricorda l'attuale portiere del Napoli, Alex Meret. Il Torino lo ha già blindato facendogli firmare il contratto da professionista in scadenza 30 giugno 2028. Lo Scudetto Under 17 può essere il trampolino di lancio che tutti aspettano, lui però tiene i piedi per terra, con quel dialetto vicentino che non ha alcuna intenzione di perdere.