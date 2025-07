Torino, ecco il dopo Ricci: è fatta per Anjorim

Il Torino chiude un importante colpo in entrata per il centrocampo: con l'addio certo di Ricci, è in arrivo il talento classe 2001 dell'Empoli

Il Torino non perde tempo e corre immediatamente ai ripari per sostituire nell'organico a disposizione del nuovo allenatore Marco Baroni una pedina pregiata come Samuele Ricci, che nei prossimi giorni sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Milan per 25 milioni di euro bonus compresi. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i granata hanno raggiunto oggi l'accordo definitivo con l'Empoli per il centrocampista classe 2001 Tino Anjorin, una delle note più positive nella stagione conclusa dai toscani con la retrocessione in Serie B.





Per l'acquisto a titolo definitivo di Anjorin, il Torino mette sul piatto 4,5 milioni di euro e nei prossimi giorni si appresta ad organizzare le visite mediche di rito e la firma sul contratto fino a giugno 2029 del calciatore inglese. Gli accordi stipulati lo scorso anno dall'Empoli e dal Chelsea, la formazione nella quale è cresciuto calcisticamente, prevedono che ai Blues spetti una percentuale del 40% su questa operazione e dunque un incasso di 1,8 milioni di euro.





Nella stagione di Serie A andata in archivio da poche settimane, Tino Anjorin ha disputato in totale 22 partite e ha realizzato 2 goal e 3 assist che, come detto in precedenza, non sono risultati sufficienti a garantire la permanenza nella massima categoria all'Empoli allenato da Roberto D'Aversa.