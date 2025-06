Torino, Elmas fuori dai convocati: salta il Lecce, le condizioni, chi recupera Vanoli e chi no

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la gara della 37esima giornata di campionato in casa del Lecce: recupera Pedersen, ma salta all'occhio l'assenza di Eljif Elmas, che a quanto filtra sarebbe dovuta ad un problema fisico che non permetterà al macedone di prendere parte alla sfida ai salentini in lotta per non retrocedere.

Vanoli non recupera Saul Coco, operato in questi giorni, e mancano i lungodegenti come Borna Sosa, Salama, Njie, Savva, Schuurs, Zapata, Ilkhan e Karamoh. Sulla linea dei trequartisti potrebbe giocare il classe 2006 moldavo Sergiu Perciun, positivo nell'ingresso dalla panchina contro l'Inter.