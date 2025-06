Torino, esordio contro l'Inter per Cacciamani: la perla nel derby con la Juventus, fra Chiesa e Mancini

Nove minuti più recupero in campo, con tanta voglia di emergere, nessuna paura e soprattutto tanta qualità. Alessio Cacciamani ha coronato il primo sogno della sua giovanissima carriera trovando l'esordio in Serie A con la maglia del Torino e non in una partita banale, bensì contro l'Inter che soltanto qualche giorno fa ha centrato la finale di Champions League eliminando il Barcellona. Eppure il talento classe 2007 non ha tremato e, anzi, ha fatto vedere molto di quello che ha saputo fare in questa stagione già magica nel settore giovanile granata.

A SUON DI GOAL - Vanoli in realtà lo aveva già aggregato tante volte in prima squadra e la prima convocazione assoluta era già arrivata nella sfida contro l'Udinese di qualche settimana fa. La gioia dell'esordio non era neanche ipotizzabile a inizio annata quando si alternava senza mai sfigurare fra Under 18 e Primavera 1. 13 goal e 7 assist stagionali in 38 partite avevano già fatto vedere di che pasta era fatto, ma anche contro i nerazzurri non sono mancate le sue proverbiali accelerazioni.

IL GOAL ALLA JUVE - Cacciamani è un'esterno d'attacco puro, destro di piede, che gioca tendenzialmente a sinistra accentrandosi sul piede forte per calciare in porta. Eppure il suo primo goal in Primavera l'ha segnato di sinistro in uno spettacolare derby contro la Juventus. La sua perla, un sinistro velenoso che ha lasciato immobile il portiere bianconero Zelezny, ha ridato speranza con la rete del 3-2 che ha poi portato anche al 3-3 granata prima dell'incredibile goal del 4-3 della Juventus che ha chiuso i giochi all'ultimo secondo.

CHIESA, MANCINI E IL CONTRATTO - Nato nelle marche a Jesi dove nacque anche l'ex-ct Roberto Mancini, cresce nei settori giovanili dei club delle Marche passando dalla Biagio Nazzaro al Fano e infine all'Ancona. È qui che viene notato dagli scout del Torino che nel 2023 lo portano in Granata facendogli subito firmare il primo contratto. Per caratteristiche ricorda il primo Federico Chiesa e l'exploit che lo ha portato in prima squadra fa ben sperare i granata per il suo futuro e per quello del club.