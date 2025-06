Torino, già individuato il sostituto di Coco

Il Torino si sta guardando intorno per trovare un sostituto di Saul Coco, in caso di confermata partenza del equatoguineano: il difensore classe '99 arrivato i granata la scorsa estate dal Las Palmas infatti ha ricevuto una ricca offerta dai qatarioti dell'Al-Duhail (in cui militano due vecchie conoscenze della Serie A come Krzysztof Piatek e Luis Alberto). La cifra per strappare Coco al club piemontese è di 16 milioni - concordata tra le due parti - e anche per il giocatore è atteso un contratto molto ricco, di cui non si conoscono ancora i dettagli.

IL SOSTITUTO - Come riportato dai francesi de L'Equipe i granata avrebbero già trovato il sostituto di Coco, individuato dal direttore sportivo Davide Vagnati nel massimo campionato austriaco e più precisamente nel Rapid Vienna: si tratta del classe '99 francese Serge-Philippe Raux-Yao, giocatore che ha iniziato la propria carriera nell'Auxerre e che con il Rapid ha un contratto valido fino al 2028.

I SUOI NUMERI - Trattasi di un difensore molto fisico, alto 1.97 m, che nell'ultima stagione in Bundesliga austriaca ha fatto registrare buoni numeri: 49 presenze - considerando però tutte le competizioni (tra campionato, coppe nazionali ma anche Europa e Conference League) - 2 goal e 1 assist per un totale di quasi 4500 minuti sul terreno di gioco.