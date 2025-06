Torino, idea Pessina per il dopo-Ricci

Il Torino vuole regalare un rinforzo al centrocampo a Marco Baroni, dato che è ormai imminente la partenza di Samuele Ricci in direzione Milan per circa 25 milioni di euro.

Due i nomi più gettonati in questo momento: uno è l'inglese dell'Empoli Tino Anjorin, valutato intorno ai 10 milioni dai toscani retrocessi alla fine dell'ultimo campionato di Serie A; l'altro, stando quanto riportato da Sportitalia, è Matteo Pessina, che potrebbe tornare in Serie A dopo la discesa in B in una stagione segnata da un lungo infortunio per il capitano del Monza.

Il centrocampo granata, al momento, è composto da Casadei, Ilic, Gineitis, Linetty, Tameze e Ilkhan oltre a RIcci che però come abbiamo detto è in partenza. I granata avranno bisogno di un nuovo faro per il loro centrocampo, un interno che possa interpretare bene il 4-2-3-1 di Baroni.