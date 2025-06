Torino-Juventus è una gara valevole per la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. Segui su Calciomercato.com, tutti gli episodi da moviola della sfida.

Torino-Juventus(sabato 11 gennaio ore 18)

Fabbri

Rossi M. e Rossi L.

IV Ayroldi

VAR Meraviglia

AVAR Paterna

53' - ESPULSI THIAGO MOTTA E VANOLI! Parte tutto da un contropiede di Karamoh che viene fermato con un intervento davvero al limite (ma sul pallone e dunque regolare) di Savona che scatena un confronto acceso tra le due panchine, con i due allenatori protagonisti. Thiago Motta e Vanoli arrivano al confronto diretto, superando i limiti delle proprie aree tecniche e scatenando la reazione di tutti i componenti delle due panchine, pronti a difendere i rispettivi manager. Fabbri non perdona i due tecnici e decide di espellere entrambi

21' - RETE ANNULLATA A NICO GONZALEZ! L'argentino gioca di sponda su Mbangula che punta la difesa avversaria in contropiede, riservendo in profondità l'ex Fiorentina che segna con un tiro rasoterra sotto le gambe di Milinkovic-Savic. Tutto annullato, però, per una posizione di fuorigioco di partenza di Nico Gonzalez che aveva la spalla in offside

2' - Scatta subito un accenno di rissa nelle vicinanze delle due panchine. Scintille in campo, su una situazione abbastanza banale: Weston McKennie era andato a recuperare il pallone uscito in fallo laterale, ma la panchina granata non ha restituito immediatamente la sfera al centrocampista statunitense dei bianconeri, un evento che ha acceso brevemente gli animi dei presenti. Cenno di intesa con Vojvoda a chiudere la questione, ma si percepisce nervosismo in campo