Juventus e Torino, che crollo senza Bremer e Zapata: 3 mesi dopo i ko è ancora caccia ai sostituti

Oggi alle ore 18 si gioca il derby Torino-Juventus. Paolo Vanoli e Thiago Motta stanno ancora aspettando i sostituti di due pedine fondamentali, che hanno perso per infortunio oltre 3 mesi fa. Infatti a inizio ottobre si sono rotti il legamento crociato sia Gleison Bremer, sia Duvan Zapata, rispettivamente nelle trasferte con Lipsia e Inter.

Da allora le stagioni di entrambe le squadre torinesi sono svoltate in negativo. In campionato la media punti della Juve è scesa da 2 (con zero gol subiti nelle prime 6 giornate) a 1,66 a partita; quella del Toro da 1,83 a 0,77 con una media di gol segnati crollata da 1,66 a 0,69 a gara.

Duvan Zapata aveva segnato 4 gol nella prima parte di questa stagione. Oggi al fianco di Che Adams giocherà uno tra Yann Karamoh e Antonio Sanabria, che in due hanno segnato soltanto 2 reti (entrambe firmate dal nazionale paraguaiano). Incassato il no dell'austriaco Marko Arnautovic (Inter), i dirigenti granata sono al lavoro per cercare di riportare in Italia il portoghese Beto dell'Everton (ex Udinese) o il brasiliano Arthur Cabral del Benfica (ex Fiorentina).

Dall'altra parte Thiago Motta in difesa schiera la coppia centrale formata da Gatti e Kalulu. Dopo averci provato con il portoghese Antonio Silva del Benfica, lo slovacco David Hancko del Feyenoord e l'inglese Fikayo Tomori del Milan, la Juventus sta trattando l'uruguaiano (con passaporto spagnolo) Ronald Araujo del Barcellona.

Intanto, aspettando l'arrivo del sostituto di Bremer, l'allenatore bianconero ha "fatto fuori" un altro difensore: il brasiliano Danilo, in attesa di trovare un accordo per rescindere il contratto prima di accasarsi al Napoli di Antonio Conte.

