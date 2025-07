Torino, la prima volta di Casadei sotto gli occhi di Spalletti: l'Italia ha un nuovo asso nella manica

“La prima volta ricordo era un fine settimana”. Si prenda questa celebre frase di un brano del rapper sardo Salmo, intitolato proprio “La prima volta”, e si attualizzi a quanto appena successo all’UPower Stadium di Monza, dove la formazione brianzola è uscita sconfitta per mano del Torino per 0-2, grazie alle firme registrate da Elmas prima e da Cesare Casadei. Il centrocampista italiano, schierato dal 1’ da Vanoli come diga difensiva in mediana insieme a Ricci, è andato a segno per la prima volta nella sua carriera in Serie A. Un segnale importante per uno dei prospetti di maggior talento del nostro calcio.

TRA GOL E RETROSCENA – Dopo una lunga sfida a distanza con la Lazio, il Torino è riuscito ad aggiudicarsi la corsa al talento classe 2003 e scuola Inter. La formazione granata, nel corso dell’ultima sessione di mercato, ha raggiunto un accordo con il Chelsea per il giovane centrocampista italiano, sulla base di un affare da 15 milioni di euro, più il 25% della futura rivendita. Una trattativa lunga, estenuante a tratti, ma che ha permesso ai granata di dotarsi di un mediano di assoluta qualità e dalle caratteristiche uniche nel panorama del calcio italiano. Tutte abilità mostrate nella rete odierna, una vera manifestazione di forza in tutto il suo splendore. Un gol che arriva dopo un’ottima trama di gioco condotta da Adams che trova il tempo per crossare in area e favorire l’intervento di Casadei, abile a disfarsi della marcatura (non esattamente impeccabile) di Palacios – il cui errore in area è determinante - e a concludere verso la porta con una sassata sotto la traversa. Un gol che rende giustizia a una partita giocata ad altissimi livelli, in cui è stato sia il calciatore a tentare la conclusione più volte verso la porta difesa da Turati (nonché il migliore in campo) sia il giocatore a recuperare il maggior numero di palloni, a dimostrazione della sua costanza da box to box.

LA NAZIONALE ATTENDE – Una prima volta per Casadei, una prima volta per la Serie A, ma arriverà una prima volta anche con la Nazionale Maggiore Italiana? Dopo una trafila che passa per tutte le selezioni giovanili azzurre, Casadei attende una chiamata da Luciano Spalletti che, quest’oggi, ha potuto assistere con i propri occhi alle giocate del Pallone e Scarpa d’Oro 2023 del Mondiale Under 20. Presente sugli spalti del fu Brianteo, il commissario tecnico azzurro, in vista dei prossimi impegni validi per i quarti di finale di Nations League, sta valutando la possibilità di convocare il giovane centrocampista granata. Una valutazione già confermata in tempi non sospetti: “Giovani e fisicità, per questo seguo con attenzione Casadei, che ha le caratteristiche giuste. Il gruppo? Rimarrà grossomodo questo, portando qualcuno nuovo per vederlo. Penso a Baldanzi, a Ndour o a Casadei: è uno che ci stimola, che entra nel target dei centrocampisti fisici. Con la Germania giochi contro armadi a muro, ti serve in futuro gente piazzata che va di testa, in area come a metà campo, per non vedersi sempre i palloni tornare indietro. Ci servono quei dieci centimetri in più”.

CARATTERISTICHE ADATTE – Come non essere d’accordo col CT? Casadei, d’altronde, è quel tipo di centrocampista che può occupare pressoché tutte le posizioni della parte nevralgica del campo: dal mediano al trequartista, passando per la mezzala di inserimento, l’incursore. Poi Casadei è uno di quei giocatori che corrono avanti e indietro per tutta la partita, che si sacrificano per la squadra e che sanno fare la differenza in entrambe le aree. È un box to box moderno, capace di adattarsi a ogni richiesta dal parte del proprio allenatore. Il tutto viene unito da grinta, muscoli, un ottimo posizionamento e una tecnica di base invidiabile che lo rendono l’opzione adatta da far usufruire a Spalletti. Sarà il prossimo giovane a esordire in Nazionale? Il calcio azzurro se lo augura.