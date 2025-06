Torino, l'addio a Juric è UFFICIALE: il comunicato

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, il Torino ha ufficializzato la separazione con il tecnico Ivan Juric. "Il Torino Football Club desidera ringraziare Ivan Juric e i suoi collaboratori per il lavoro svolto insieme in questi tre anni. La Società saluta Ivan Juric e il suo staff e augura il meglio nel proseguimento della loro carriera", si legge nella nota pubblicata dalla società granata.

Il contratto che lega Juric al Torino scadrà il prossimo 30 giugno ma, come è ormai noto, in casa granata è già stato trovato il sostituto: Paolo Vanoli. A breve si attende l'ufficializzazione dell'ingaggio del nuovo allenatore che nell'ultima stagione ha riportato in Serie A il Venezia.