Torino, le pagelle di CM: Coco fa tutto, segna ed è un muro. Sosa fuori forma

Venezia-Torino 0-1

Milinkovic-Savic 7: dopo aver regalato la vittoria al Torino contro l’Atalanta, parando il rigore a Pasalic al 96’, si presenta a Venezia comprende due ottimi interventi su altrettante belle conclusione di Nicolussi-Caviglia.

Vojvoda 6,5: si fa spesso vedere anche in fase offensiva e riesce a mettere anche alcuni cross interessanti nell’area di rigore avversaria.

(Dal 32’ s.t. Dembelé: sv)



Coco 7,5: trova il suo primo gol con la maglia del Torino con un colpo di testa da angolo. Prima era stato decisivo quando in scivolata riesce a sporcare il pericoloso cross di Duncan evitando l’intervento degli attaccanti avversari.

Masina 7: sempre attento in fase difensiva, non si fa mai superare dagli avversari e non commette alcuna sbavatura. Bravo a fine primo tempo quando ferma Ellertson in area di rigore.

Lazaro 5,5: Vanoli lo schiera inizialmente in quello che è il suo ruolo naturale, quello di esterno destro, ma l’austriaco non riesce a spingere con la necessaria continuità. Viene poi spostato a sinistra dopo l’uscita di Sosa ma non combina molto di più-

Ricci 6: festeggia la convocazione in Nazionale con una buona prestazione. Nel secondo tempo impegna anche Joronen con una bella conclusione dalla distanza.

(Dal 17’ s.t. Sanabria 5,5: si vede poco)

Linetty 6,5: è uno dei migliori nel primo tempo. In mezzo al campo lotta su ogni pallone vagante riuscendo spesso a farlo suo. Preziosissimo per gli equilibri della squadra.

Ilic 6,5: dimostra ancora una volta di essere uno dei giocatori più in forma nel Torino. E’ sempre puntuale negli inserimenti nell’area di rigore avversario e, nel secondo tempo, ha anche una grande occasione di testa.

Sosa 5,5: prima partita da titolare per l’esterno croato arrivato dall’Ajax che non riesce però a sfruttare l’occasione avuta. Appare ancora lontano dalla miglior condizione e lo si vede troppo poco in fase offensiva.

(Dal 17’ s.t. Pedersen 6: esordio in maglia granata per lui senza particolari spunti)

Adams 5,5: nel primo tempo sbaglia una sorta di rigore in movimento divorandosi l’occasione del possibile 0-1. Si muove tanto ma commette qualche errore di troppo dal punto di vista tecnica.

(Dal 32’ s.t. Tameze: sv)

Zapata 5,5: ha una sola occasione, di testa, ma non riesce a c’entrare lo specchio della porta. Viene ben controllato dai difensori avversari.

All. Vanoli 6,5: è un suo schema da angolo a regalare la vittoria al Torino. Le prova tutte per provare a vincere e alla fine grazie all’incornata di Coco può festeggiare il primo posto in classifica. Almeno per una notte.