Torino, "Cairo vattene": in 15mila per la maxi-contestazione al presidente che non si presenta

Erano oltre 5.000, alle 15.30, i tifosi del Torino davanti allo stadio Filadelfia da dove è partito il corteo organizzato dagli ultras (che l'hanno guidato con uno striscione con scritto "Torino siam solo noi") per contestare Urbano Cairo. Alle 17.00, di fronte alla tribuna dello stadio Olimpico Grande Torino, a gridare cori contro il presidente granata invitandolo a cedere la società erano invece in 15.000. Non solo ultras, ma anche tifosi normali che hanno espresso tutto il proprio malcontento.



Una contestazione pacifica ma forte, nata dopo la cessione diall'Atalanta: un'operazione di mercato che ha avuto l'effetto della goccia che fa traboccare il vaso e ha fatto esplodere quel malcontento per la gestione societaria che da anni serpeggia nella tifoseria granata. Allo stadio più volte si sono sentiti cori contro(quest'oggi assente all'Olimpico Grande Torino), ma mai si era vista una contestazione di tale portata e di tale forza.è stato il coro più volte ripetuto.

La contestazione sta continuando sia all'interno che all'esterno dello stadio anche durante Torino-Atalanta, tra coloro che hanno deciso di aderire alla manifestazioni ci sono infatti anche diversi tifosi che, sempre in segno di protesta nei confronti della società, da tempo non acquistano più i biglietti o non rinnovano l'abbonamento.