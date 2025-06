Torino, non rinnovata l'ipoteca sullo stadio Olimpico: nuovi scenari anche per Cairo e per il futuro

Non verrà rinnovata l’ipoteca sullo stadio Olimpico Grande Torino. L’Agenzia delle Entrate Uniriscossioni, come ricorda anche La Stampa, ha comunicato tale eventualità, vista la scadenza dell’ipoteca che era fissata al prossimo 2 luglio. Una novità importante che apre a scenari importanti e diversi per l’impianto dove la squadra piemontese gioca le sue partite casalinghe.

NUOVI SCENARI - Come ricorda sempre La Stampa, ora che è stato cancellato il fardello dei debiti (stimati a circa 30 milioni di euro e risalenti al fallimento della gestione Cimminelli), per la città piemontese sarà maggiormente semplice individuare possibili acquirenti per vendere la struttura nel quartiere di Santa Rita.

I COMMENTI - L’Agenzia delle Entrate ha dovuto rispondere all’istanza formale del sindaco Stefano Lo Russo che aveva richiesto di non rinnovare l’ipoteca sul bene di proprietà sul bene. Il primo cittadino ha commentato così la notizia: “Siamo davvero molto contenti che l’Agenzia delle Entrate abbia accolto la nostra istanza. Questa decisione ci consentirà di poter ragionare su nuovi scenari di utilizzo e valorizzazione dello Stadio, che verranno esplorati nei prossimi mesi. L’interesse dell’amministrazione era quello del superamento di questa ipoteca, che bloccava di fatto ogni ipotesi di investimento sul lungo periodo. Lo Stadio Olimpico Grande Torino è il cuore di un più ampio progetto per una città dello sport e questa notizia rappresenta un ulteriore passo avanti verso questo traguardo. È un grande risultato. Ora si aprono scenari diversi su cui lavoreremo nei prossimi mesi per dare al nostro stadio un futuro e un consolidamento nei prossimi anni. Il futuro? Valuteremo diverse opzioni. Con le ipoteche l’unica era la concessione. Oggi con l’accoglimento della nostra istanza si possono aprire scenari diversi: da una alienazione di un diritto di superficie al partenariato pubblico privato”.

FUTURO – Va ricordato come il Comune aveva deciso di prolungare di 18 mesi la concessione (che sarebbe scaduta a giugno altrimenti) dello Stadio alla società di Urbano Cairo. Conoscendo ora la decisione da parte dell’Agenzia delle Entrate, pur rimanendo ancora aperte le questioni inerente alla manutenzione dell’impianto, il Torino di Cairo potrebbe ora considerare la possibilità di acquistare lo stadio. Un impianto di proprietà, infatti, potrebbe accendere l’interesse di nuovi investitori (in passato si era parlato di RedBull) pronti ad avvicinarsi alla società granata.