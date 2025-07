Torino, non solo Balotelli per sostituire Zapata: spunta l’ipotesi Simeone

Il Torino proverà a sfruttare la pausa delle nazionali per individuare il miglior sostituto possibile di Duvan Zapata, che contro l’Inter ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale, andando di fatto incontro alla chiusura anticipata della propria stagione. In ogni caso, i granata non prevedono di intervenire sul mercato prima di gennaio 2025, senza attingere quindi dal mercato degli svincolati, che vedeva Mario Balotelli in prima fila come possibile "erede" del colombiano, al centro dell’attacco di Paolo Vanoli.



NUOVA IPOTESI - Nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità, che porta a Giovanni Simeone: l’attaccante del Napoli è stato molto poco utilizzato in quest’inizio di stagione da Antonio Conte, soprattutto nelle ultime uscite, collezionando solo 139 minuti finora in Serie A. Senza contare che i partenopei saranno impegnati esclusivamente in campionato e in Coppa Italia; altro fattore che toglierebbe spazio al Cholito – in costante ballottaggio con Giacomo Raspadori - che nelle gerarchie parte ovviamente dietro a Romelu Lukaku.



POCO SPAZIO - L’ex Genoa e Verona, tra le altre, ha già trovato il gol nella stagione in corso, alla seconda giornata contro il Bologna, nonostante il subentro dalla panchina al posto del già citato Raspadori: dopo questa gara l’argentino - sotto contratto con i partenopei fino al 30 giugno 2026 con opzione per il 2027, che a Napoli percepisce 1.7 milioni netti a stagione - è partito dal primo minuto solo in un’unica occasione, in Coppa Italia contro il Palermo senza però segnare, complice il devastante impatto avuto sul mondo Napoli di Lukaku, che ha già messo a referto 3 gol e 5 assist.