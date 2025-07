Torino, per l'attacco spunta l'opzione Beto dall'Everton

Il Torino sta attraversando un momento complicato in campionato: i granata momentaneamente occupano la 12esima posizione in classifica, con gli stessi punti (19) di Roma ed Empoli, che però sono davanti al club torinese per la miglior differenza reti. Le difficoltà della compagine di Paolo Vanoli sono iniziate con l'infortunio di Duvan Zapata, che a fine ottobre contro l'Inter ha subito la lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale.

FRENATA - Dopo il grave guaio fisico dell'attaccante colombiano il Torino, che fino a quel punto aveva conquistato 11 punti nelle prime sei partite di Serie A, è riuscito ad ottenere solo otto punti nelle successive 10 uscite (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte), trovando la via della rete in 5 occasioni.

SOSTITUTI - Per colmare il vuoto lasciato dall'ex giocatore dell'Atalanta sono stati fatti diversi nomi in vista della finestra invernale di calciomercato tra cui quelli di Giovanni Simeone,Marko Arnautovic e Luka Jovic: per i primi due sembra difficile che si possa trovare un accordo già a gennaio, così come per l'ex Real Madrid, che porterebbe con se un ingaggio importante - al Milan infatti il classe '97 percepisce 2.6 milioni di euro all'anno e ha un contratto in scadenza nel giugno 2024.

NUOVA IDEA - Secondo quanto riportato da La Stampa un'altra pista sarebbe quella che porta all'ex Udinese, attualmente in forza all'Everton, Beto. L'attaccante della Guinea-Bissau ha vissuto con i friulani le sue migliori stagioni in carriera: con i bianconeri infatti il classe '98, tra il 2021/22 e il 2022/23, ha segnato 11 gol in campionato. Dal suo arrivo in Premier League però Beto non è riuscito a ritrovare la vena realizzativa mostrata in Serie A, segnando 6 reti in 50 presenze con i Toffees (tra la scorsa stagione e quella in corso).