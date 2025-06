Torino, piace Tessmann ma c'è una complicazione

Fra i giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore interesse in vista della prossima stagione c'è sicuramente Tanner Tessmann, centrocampista americano di proprietà del Venezia. E proprio il club veneto è al lavoro per rinnovare il contratto del suo regista.

Il contratto di Tessmann scadrà nel 2025 e la società veneta vuole prolungarlo in modo da poter alzare le richieste economiche, anche perché sulle tracce del calciatore non c'è solamente il Torino ma hanno posato i propri occhi diverse altre società di Serie A.

La società granata ha già avviato i contatti con il club veneto per riuscire ad arrivare a un'intesa ma la trattativa è ancora alle fasi iniziali, il Venezia ha infatti ora preso tempo in attesa di trovare un accordo per il prolungamento. Poi parlerà con tutte le squadre interessate al proprio gioiellino. Da parte del club lagunare non c'è alcuna fretta nel portare avanti i discorsi fino a quando Tessmann non avrà firmato il rinnovo.