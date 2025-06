Torino, quando torna Adams? Vanoli fissa l'obiettivo

E' un momento molto delicato per il Torino: i piemontesi sono, infatti, reduci da 6 sconfitte nelle ultime 7 di campionato, arco di partite in cui l’unico successo è stato quello in casa contro il Como, dello scorso 25 ottobre. A incidere, e non poco, su questo trend è sicuramente l’emergenza infortuni. Oltre a Zapata, che ha praticamente terminato la stagione, contro la Juventus è mancato anche Che Adams, infortunatosi nel primo tempo contro la Fiorentina.

QUANDO TORNA ADAMS - Il risentimento al flessore rimediato contro i viola ha tenuto l'attaccante scozzese ai box. Adams ha continuato gli allenamenti personalizzati con lo staff granata e, stando alle ultime indiscrezioni, ogni giorno le sue condizioni sembrano migliorare e una sua presenza contro il Monza al rientro dopo la sosta sembra probabile, almeno tra i convocati. Se non sarà contro i brianzoli, quasi sicuramente sarà alla successiva, contro il Napoli.