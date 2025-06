Torino-Roma, le pagelle di CM: Saelemaekers brilla. Disastro Dembelé

La Roma chiude il campionato al quinto posto e batte il Torino 0-2. Decidono Paredes e Saelemaekers, bene il solito Soulé. Nei granata pochi da salvare. Dembelé indirizza la partita con il fallo da rigore su Saelemaekers.

TORINO

Milinkovic-Savic 6 – Prova ad allungarsi sul rigore di Paredes, ma l’argentino lo trafigge con un penalty perfetto. Non può nulla sul 2-0 di Saelemaekers

Dembelé 5– Sbaglia l’intervento su Saelemaekers e regala un calcio di rigore alla Roma. Paga l’inesperienza (dal 59’ Perciun 5,5: entra a partita ormai decisa).

Maripan 6 – Lotta fin dai primi minuti con Shomurodov e non gli concede respiro.

Masina 6 – Preciso negli interventi e bravo a contenere Shomurodov (dal 72' Walukiewicz SV)

Biraghi 5,5 – Si vede poco.

Ricci – Tocca tantissime volte il pallone ed è il cervello del Torino. Ma è impreciso in diverse occasioni e viene surclassato da Koné (dal 72’ Linetty SV)

Casadei 5,5 – Sbaglia tanto in mezzo al campo e la sua partita dura meno di un'ora (dal 59' Gineitis 5,5: non incide)

Lazaro 5 – Prova a spingere sulla fascia sinistra, ma i suoi cross sono troppe volte sbagliati. Angeliño da quelle parti lo mette in difficoltà. Si perde Saelemaekers in occasione del 2-0

Vlasic 6 – È tra i più in palla nell’attacco di Vanoli. La prima occasione dei granata capita sul suo piede, ma Svilar blocca.

Elmas 5 – Si vede pochissimo in avanti. Pochi spunti e non incide (dall’81’ Gabellini SV)

Adams 5 – Ha una chance sullo 0-1 ma la cestina e colpisce Celik. Sparisce nel secondo tempo.

Allenatore – Vanoli 5: il Torino scende in campo senza motivazioni e si vede. Poche occasioni da gol e un’anima non da Toro

ROMA

Svilar 6 – Riceve il premio di miglior portiere della stagione e dimostra come sempre di essere l’MVP. Al 38’ blocca senza problemi un tiro di Vlasic. Poi non viene mai impegnato nella ripresa.

Celik 6,5 – Gioca, forse, la miglior partita della stagione. Sbaglia pochissimo ed esce tra gli applausi di Ranieri (dal 90’ Rensch SV)

Mancini 6,5 – Solito baluardo difensivo. Nessuna sbavatura e partita perfetta

Ndicka 6 – Qualche sbavatura nel primo tempo non da lui. Nella ripresa cresce

Soulé 6,5 – Primo tempo in ombra, poi sale in cattedra nella ripresa. Giocate da top player e un delizioso assist per Saelemaekers (dal 90’ Hummels SV)

Cristante 6,5 – Prezioso in mezzo al campo, il Var gli annulla il terzo goal di fila.

Paredes 7 – Parte male perdendo un pallone velenoso sulla trequarti difensiva, poi si fa perdonare con il rigore realizzato al 16’. Dà equilibrio in mezzo al campo (dal 90’ Pisilli SV)

Koné 7 – Onnipresente in mezzo al campo e sfiora il gol al 23’. Corre fino all’ultimo respiro e Ricci non lo prende mai.

Angeliño 7 – Torna l’Angeliño di qualche settimana fa. Sulla sinistra domina e corre fino all’ultimo secondo.

Saelemaekers 7 – È bravo a conquistare il calcio di rigore al 17’. Poi cresce col passare dei minuti ed è una continua spina nel fianco. Nella ripresa trova anche il raddoppio e il settimo goal stagionale (dal 90’ Baldanzi SV)

Shomurodov 6 – Dopo un giro d’orologio ha la chance del vantaggio, ma colpisce il palo esterno. Lotta davanti, ma ha poche occasioni per segnare (dal 72’ El Shaarawy SV)

Alleantore: Ranieri 8 – Non arriva la Champions, ma quello di Ranieri resta un miracolo. La Roma va in Europa League