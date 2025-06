La Roma batte il Torino, ma non basta. Sarà Europa League

Finisce al quinto posto il campionato della Roma. I giallorossi battono 2-0 il Torino, ma non riescono a centrare la qualificazione in Champions League a causa della vittoria per 3-2 della Juventus sul campo del Venezia. Le reti di Paredes e Saelemaekers illudono la squadra di Claudio Ranieri, anche perché al Penzo i bianconeri soffrono. Vanno sotto 1-0, rimontano, si fanno agguantare sul 2-2, ma infine passano con il rigore di Locatelli. Quinto posto e 69 punti per i giallorossi, autori di una grande rimonta che ha la firma di Ranieri, all'ultima partita della carriera in panchina. TABELLINO

TORINO-ROMA 0-2

MARCATORI: 18' Paredes (rig.) (R), 53' Saelemaekers (R)

TORINO (4-2-3-1): Mlinkovic-Savic; Dembélé (60' Gineitis), Maripan, Masina (72' Walukiewicz), Biraghi; Ricci (72' Linetty), Casadei (60' Perciun); Lazaro, Vlasic, Elmas (81' Gabellini); Adams. All. Vanoli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik (90' Hummels), Mancini, Ndicka; Saelemaekers (90' Pisilli), Koné, Paredes (90' Baldanzi), Cristante, Angelino; Soulé (90' Rensch), Shomurodov (72' El Shaarawy). All. Ranieri.

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Maripan (T), Celik (R)

ESPULSI: -GOAL E AZIONI SALIENTI 84' Angelino serve Cristante, che batte Milinkovic-Savic. Tutto ferm, però, per fuorigioco del terzino giallorosso. 80' Ci prova Cristante di testa: centrale. 70' Ché Adams colpisce di testa su cross di Lazaro. Palla centrale, facile per Svilar. 65' Altra grande azione di Soulé. Sinistro a giro da appena dentro area, con la palla che sfiora la parte superiore della traversa. 57' Ancora Saelemaekers scatenato. Diagonale insidioso, ma Milinkovic-Savic è attento. 53' GOAL DELLA ROMA! Cross di Soulé, colpo di testa vincente di Saelemaekers 28' Dembelé sfrutta un errore di Ndicka e calcia verso la port di Svilar. Chiude bene Celik. 23' Destro di Kone in area: deviazione decisiva di Maripan, che evita il goal. 21' Vlasic lavora un bel pallone in area. Sponda per Ricci: destro deviato in angolo 18' GOAL DELLA ROMA! Dembelé stende Saelemaekers in area. Dal dischetto va Paredes che sblocca il risultato. 12' Ché Adams si libera bene dentro l'area, ma calcia fuori da buon posizione 7' Sponda di Shomurodov per Paredes: destro dal limite alto di poco 2' Angelino imbuca per Shomurodov, ma il cross dell'uzbeko finisce sul palo esterno.