Torino, se Vagnati va via ecco chi è il favorito come nuovo ds

Potrebbe essere un'estate di rivoluzioni in casa Torino. Con ogni probabilità cambierà l'allenatore, con Ivan Juric che non rinnoverà il contratto, ma potrebbe cambiare anche il direttore sportivo: Davide Vagnati ha ancora un anno di contratto ma è corteggiato dalla Sampdoria e in caso di promozione in A dei blucerchiati (attualmente in zona playoff) potrebbe dire sì.

E chi arriverebbe al Torino in caso di addio di Vagnati? Il principale candidato è Pietro Accardi, attuale direttore sportivo dell'Empoli con cui il Torino in questi anni ha fatto qualche affare (dall'acquisto di Samuele Ricci alla cessione di Etrit Berisha). Accardi piace al presidente Urbano Cairo, che prima vuole però capire cosa deciderà di fare Vagnati.

Cairo vorrebbe continuare il rapporto lavorativo con l'attuale dirigente e porterà avanti la trattativa con Accardi solamente nel caso in cui Vagnati decidesse di prendere un'altra strada e di lasciare il Torino.