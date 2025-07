Tifosi del Torino su tutte le furie. I sostenitori del Toro hanno manifestato la propria rabbia verso Urbano Cairo e Davide Vagnati, direttore sportivo, con uno striscione fuori dallo Stadio Filadelfia: “Andate a fan***o tu, Cairo e questa società imbarazzante”. Il riferimento è a quanto successo in occasione di Inter-Torino.

CLUB IMPORTANTI - A pochi minuti dall’inizio della partita, il direttore sportivo, parlando ai microfoni di Dazn di Chè Adams, attaccante arrivato a parametro zero in estate, ha dichiarato che: "Ha fatto anche tanta Premier League. Penso che sia un giocatore straordinario, un giocatore per cui abbiamo lavorato tanto per portarlo qui a Torino, perché sono veramente convinto che abbia delle qualità per giocare anche nei grandi club, qua in Italia e all’estero”. Parole a cui sono seguite le dichiarazioni a Sky che, unite alle precedenti, hanno fatto scattare i tifosi granata: “Ho lavorato per fargli capire che un step in Italia poteva far bene alla sua crescita e per tornare col Torino in grandi palcoscenici europei oppure tornare anche in Premier o sempre in Italia nei club importanti”.

RABBIA - La frase sui club importanti ha fatto scattare una tifoseria, da anni ormai in rotta con la proprietà Cairo e che, ora, pone l’accento anche sulle frasi di Vagnati colpevole – per i tifosi – di sminuire il Torino.