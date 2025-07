Alessandro Di Gioia 08 lug 2025 , 21:34 Ultimi aggiornamenti: 08 lug 2025, 21:34

Torino, UFFICIALE: colpo in difesa, preso Ismajli

Colpo in difesa per il Toro di Marco Baroni, con lo svincolato albanese ex Empoli.

Pubblicità

Nuova esperienza per Ardian Ismajli. Il difensore classe 1996, svincolatosi dall'Empoli alla naturale scadenza del contratto, lo scorso 30 giugno, è un nuovo calciatore del Torino. Dopo l'indizio social lanciato dal club granata, con un'immagine pubblicata sui propri canali, il Torino ha ufficializzato l'arrivo del centrale albanese. "Benvenuto, Isma", scrive la società sui social.