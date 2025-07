Torino, un altro colpo è in arrivo: l'ex Empoli Ismajli in città per le visite

Innesto di esperienza in difesa per la formazione granata: sempre dal club toscano, da cui è stato appena acquistato Anjorin, arriva pure il centrale albanese che nei mesi scorsi era seguito dal Napoli

Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi l'acquisto del centrocampista Tino Anjorin, prelevato dall'Empoli per 4,5 milioni di euro e che ha firmato un contratto fino a giugno 2029, il Torino è prossimo a definire un nuovo rinforzo per la rosa a disposizione del nuovo allenatore Marco Baroni.





Di primo mattino, è sbarcato in città il difensore classe '96 Ardian Ismajli, anch'egli in arrivo dall'Empoli. Il giocatore albanese, che nei mesi passati era stato sondato anche dal Napoli, arriva da svincolato e firmerà col club granata un contratto per le prossime tre stagioni. Nella giornata di oggi svolgerà il tradizionale iter delle visite mediche, prima di recarsi in sede per le firme.





Nel corso dell'ultima stagione, disputata in Serie A con la maglia del club toscano, ha disputato 29 partite, mentre il suo totale nel massimo campionato italiano è di 117 gare e un goal all'attivo. Portato nel nostro Paese dallo Spezia nell'estate del 2020, vanta anche 45 presenze con la nazionale dell'Albania. Il suo arrivo va ad aggiungersi ad una batteria di difensori centrali che dovrebbe ritrovare nei prossimi mesi Schuurs dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio, Walukiewicz, Masina, Sazanov e Maripan, oltre a Samuel Coco, che ha però offerte dall'Arabia Saudita e non è certo della permanenza.