Torino, Vagnati: "Il riscatto di Elmas non dipende solo da noi. Step Europa? Quest'anno ci sono mancati Zapata e Schuurs"

Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha parlato a Dazn e Sky nel prepartita della sfida che vedrà i granata affrontare l'Inter in una gara valida per la 36esima giornata di Serie A.

LO STEP - "Quanto manca per lo step in più? È una bella domanda. Quest’anno ci sono mancati Zapata e Schuurs, e non è un alibi. Dobbiamo cercare di fare quello step, però mi è piaciuto anche il discorso sulla convinzione: ci vuole”.

EUROPA - "A me non piace quando si dice che non c'è lo stress della classifica.

Siamo professionisti, è giusto che ci sia lo stress e la voglia che la gente ci trasmette e trasferisce. Abbiamo la voglia di averlo questo stress e questa ambizione. Vincere aiuta a vincere, vogliamo continuare a metterci più pressione perché siamo in un club importante".

ELMAS - "Il suo riscatto non dipende solo dal Torino. Ci sono due/tre soggetti, in primis il calciatore. È un calciatore importante, ha dimostrato voglia di crescere, ci ha dato e ci sta dando tanto. La sua volontà è alla base di tutto. Poi il Torino farà quello che deve fare per trattenere un giocatore importante”.