Torino, Vanoli: "Dobbiamo resettare, speriamo di recuperare Adams nella sosta"

Dopo la sconfitta nel derby con la Juventus, il tecnico del Torino Paolo Vanoli commenta ai microfoni di Sky la prova dei suoi, resa vana dalle reti di Weah e Yildiz. Queste le sue dichiarazioni:

LA PARTITA -"Mi è piaciuta molto la squadra, in questo momento giustamente il peso offensivo ci manca un pochettino. Dobbiamo essere più bravi, penso che in questo momento nonostante tutto abbiamo interpretato bene la partita. Purtroppo sono cambiate delle dinamiche, dobbiamo resettare e capire la nostra situazione con grande umiltà. Il primo obiettivo è la salvezza, il nostro vero campionato comincia dopo la sosta".

ATTACCO DECIMATO - "Le nostre soste sono un po' difficoltose, quando hai quattordici giocatori in Nazionale ti viene difficile lavorare su queste situazioni. Dobbiamo aspettare la settimana prima di Monza, Sanabria è l'unica punta che abbiamo e avrà questa trasferta. Speriamo di recuperare Adams".

RISCHIO DI DEPRESSIONE? -"Questi momenti bisogna superarli e alzare la testa, ci sono dei momenti belli come all'inizio e adesso ci sono questi. I ragazzi devono guardare avanti e lottare, dobbiamo solo lavorare".

TORINO ARRENDEVOLE? -"Stiamo attraversando un momento non facile, quando ti manca un giocatore come Zapata o anche Adams essere pericolosi in fase offensiva non è facile. Dobbiamo continuare e cercare situazioni diverse, dobbiamo dare qualcosa in più".