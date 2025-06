Torino-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Torino-Verona è una delle partite valide per la 31esima giornata di Serie A.

Domenica alle 15, allo Stadio Olimpico Grande Torino, si affrontano i granata e l'Hellas in una gara che vede le formazioni in situazioni di classifica diverse.

Posizione di classifica abbastanza tranquilla per la squadra di Paolo Vanoli, con 39 punti frutto anche degli ultimi cinque risultati utili consecutivi (3 vittorie e 2 pareggi, l'ultimo di questi in casa della Lazio nella 30esima giornata).

Gli scaligeri di Paolo Zanetti invece hanno 30 punti grazie anche alla vittoria contro l'Udinese e al pareggio contro il Parma negli ultimi due turni e cercano altri punti per allungare sulla zona retrocessione.

Tutte le informazioni su Torino-Verona: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

TORINO-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Verona

Data: Domenica 6 aprile 2025

Orario: 15.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-VERONA

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci, Gineitis; Vlasic, Elams; Adams. All. Vanoli.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede, Sarr; Mosquera. All. Zanetti.

DOVE VEDERE TORINO-VERONA IN TV - La sfida tra Torino e Verona sarà visibile in diretta su DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 215 di Sky.

TORINO-VERONA IN DIRETTA STREAMING - Torino-Verona sarà disponibile anche in diretta streaming scaricando l'app di DAZN su pc, smartphone o tablet, o in alternativa collegandosi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionando la finestra dell'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita è affidata a Gabriele Giustiniani.