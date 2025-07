Ennesima prova di forza nella stagione del Liverpool sul campo del Tottenham di Ange Postecoglou. I Reds sono già sopra di due dopo poco più di mezz'ora grazie alle reti di Luis Diaz e di Mac Allister ma gli Spurs non ci stanno e con Maddison dimezzano lo svantaggio prima del duplice fischio dell'arbitro Barrott; poco prima di rientrare negli spogliatoi però ci pensa Szoboszlai a riportare i suoi sul +2. Ingresso in campo veemente degli uomini di Arne Slot a inizio ripresa: dopo 15' minuti di gioco diventano cinque le reti dei Reds, che allungano con la doppietta del solito Salah (come riportato da Opta l'egiziano è diventato il primo giocatore a raggiungere la doppia cifra sia per gol che per assist prima di Natale in una stagione di Premier League). Reazione d'orgoglio del Tottenham, prima con Kulusevski e poi con Solanke; ma il Liverpool è incontenibile e con Luis Diaz (doppietta anche per lui) chiude definitivamente la partita. La capolista torna così alla vittoria dopo due pareggi consecutivi in Premier League, allungando sul Chelsea e portandosi a +4 sugli uomini di Maresca, che però contano una gara giocata in più.

GOL E AZIONI SALIENTI:

85' - Doppietta anche per Luis Diaz, che l'aveva già accarezzata in un'occasione: altro assist per Salah che nella partita odierna conta due reti e due passaggi vincenti.

83' - Il Tottenham non molla e torna a meno due dal Liverpool con il gol di Dominic Solanke, perfetto sottoporta sul suggerimento di testa di Brennan Johnson.

76' - Luis Diaz vicino al sesto gol e alla doppietta personale, ma il suo pallonetto - dopo la discesa a campo aperto che coglie di sorpresa la retroguardia del Tottenham - termina di poco oltre la traversa della porta di Forster.

72' - Kulusevski riavvicina il Tottenham al Liverpool dopo un'azione in tandem con Solanke, bravo a servire il taglio dello svedese al centro dell'area dei Reds.

63' - Forster è bravo a deviare in angolo una gran conclusione dalla distanza di Alexander-Arnold evitando il sesto gol dei Reds.

61' - Dilaga il Liverpool, ancora con Salah: ennesima azione personale di Szoboszlai che sfonda centralmente, prima di servire l'egiziano che deve solo mettere il pallone in porta.

54' - Flipper in area di rigore del Tottenham, con Salah che è il più lesto ad avventarsi sulla respinta di una prima conclusione di Szoboszlai. L'egiziano non fallisce a pochi passi dalla linea di porta.

45'+1' - Reazione veemente del Liverpool che si riporta subito sul +2 grazie al gol di Szoboszlai in contropiede: lancio di Alexander-Arnold e spizzata del giocatore ungherese che è poi bravo ad andare a riempire l'area di rigore e a superare Forster su invito del solito Salah.

41' - Colpo da biliardo dal limite dell'area di Maddison che non lascia scampo ad Alisson: il numero 10 degli Spurs, dopo aver ricevuto il pallone recuperato da Kulusevski, è stato preciso a pescare l'angolino della porta difesa dall'estremo difensore brasiliano.

36' - Raddoppio del Liverpool con Mac Allister: sul cross di Robertson in area Szoboszlai è il primo ad arrivarci, correggendo la traiettoria sulla testa del centrocampista argentino, perfetto nell'inserimento.

26' - Ci prova ancora Luis Diaz, questa volta da fuori area: Forster blocca il pallone a terra tuffandosi sulla propria destra.

23' - Grande inserimento di Luis Diaz su cross di Alexander-Arnold da destra: Liverpool in vantaggio.

18' - Grande occasione ancora una volta per Salah, che sfugge a Spence e centra in pieno la traversa della porta difesa da Forster.

16' - Primo tentativo del Tottenham, con Sarr, ma la conclusione finisce lontano dallo specchio della porta.

15' - Ci prova anche Gakpo dalla distanza, ma il suo tentativo finisce alto.

10' - Doppia occasione per i Reds: Forster respinge una conclusione di Salah su suggerimento di Alexander-Arnold, sulla respinta ci prova Szoboszlai ma è attento Gray.

4' - Ci prova anche Luis Diaz da fuori area, senza però impensierire il portiere del Tottenham: conclusione che si spegne sul fondo.

2' - Errore di Forster che con i piedi regala il pallone a Salah, che però non inquadra lo specchio della porta.

IL TABELLINO:

TOTTENHAM-LIVERPOOL 3-6

RETI: 23' L. Diaz (L); 36' Mac Allister (L); 41' Maddison (T); 45'+1' Szoboszlai (L); 54' Salah (L); 61' Salah (L); 72' Kulusevski (T); 83' Solanke (T); 85' Luis Diaz (L)

TOTTENHAM (4-2-3-1): Forster; Porro, Dragusin, Gray, Spence; Matar Sarr (58' Bergvall), Bissouma; Kulusevski, Maddison (58' Johnson), Son (82' Werner); Solanke. All. Postecoglou

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister (68' Jones); Salah (87' Elliott), Szoboszlai, Gakpo (68' D.Jota); Luis Díaz (87' Nunez). All. Slot.

ESPULSI:

AMMONITI: 31' Gakpo (L), 52' Szoboszlai (L), 79' Bergvall (T)

ARBITRO: Sam Barrott

VAR: Paul Tierney