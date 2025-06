Tottenham-Manchester United: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Nella serata di mercoledì 21 maggio, allo Stadio San Mamés di Bilbao, andrà in scena nella finale della UEFA Europa League il derby inglese tra il Tottenham di Ange Postecoglou e il Manchester United di Ruben Amorim. Le due formazioni, grandi deluse della Premier League 2024/25, proveranno a risollevare le sorti delle rispettive stagioni: per gli Spurs si tratterebbe del terzo successo nella competizione - dopo quelli del 1972 e del 1984 - mentre per i Red Devils sarebbe il secondo - dopo quello del 2017 con José Mourinho in panchina.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tottenham-Manchester United

Data: mercoledì 21 maggio

Orario: 21.00

Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (251), TV8

Streaming: SkyGo, NowTV

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

LE PROBABILI FORMAZIONI

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Bentancur, Bissouma; Johnson, Odobert, Son; Solanke. All. Postecoglou

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, Maguire, Shaw; Dorgu, Casemiro, Ugarte, Diallo; Fernandes, Garnacho; Hojlund. All. Amorim

DOVE VEDERE TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED IN TV - La partita tra Tottenham e Manchester United sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED IN STREAMING - La partita tra Tottenham e Manchester United potrà essere vista in streaming su tutti i dispositivi e le console abilitate, tramite le app di SkyGo e NowTV.