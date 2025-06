Totti promuove Immobile al Bologna: "È un gran colpo, può ancora far la differenza in Italia"

L'ex capitano e dirigente della Roma Francesco Totti ha commentato il colpo di mercato del Bologna, con cui la società felsinea riporterà in Italia l'ex bandiera laziale Ciro Immobile, reduce da una stagione in Turchia (al Besiktas, ndr) in cui ha segnato 19 goal tra tutte le competizioni. Per Il Pupone, che ha parlato in occasione dell'evento dell'Illumia Padel Club al Country Club di Castenaso, quello dei rossoblù è un grande affare. Nella prossima stagione la formazione di Vincenzo Italiano parteciperà alla UEFA Europa League e un giocatore dell'esperienza di Immobile potrà fare molto comodo.

GRAN COLPO - "Immobile al Bologna sarebbe proprio un gran colpo. Quando parliamo di Ciro, parliamo di uno degli attaccanti più prolifici della storia del calcio italiano. Immobile arriva da un anno nel campionato turco, ma penso che possa dire ancora la sua nel calcio italiano, potrà essere sicuramente un buon rincalzo per il Bologna. O forse anche qualcosa di più" ha detto Totti, promuovendo a gran voce il primo colpo di mercato della dirigenza bolognese.

TONI - Del passaggio di Immobile in rossoblù ha parlato anche il Campione del Mondo nel 2006 con l'Italia Luca Toni, anche quest'ultimo presente all'Illumia Padel Club e intervistato da Il Corriere di Bologna: "Ciro lo prenderei di sicuro. Quando i grandi attaccanti vogliono rimettersi in gioco, vuol dire che hanno ancora qualcosa da dire. Ovviamente penserei ad avere anche un piano B pronto qualora lui non fosse in perfetta forma, però su uomini come lui o Dzeko punterei. Se decidono di tornare in serie A, sapendo di avere tutti gli occhi puntati addosso, vuol dire che non hanno voglia di svernare. A me davano per finito a 33 anni, li ho smentiti tutti arrivando a 39 segnando ancora una ventina di gol a stagione. A volte il vecchietto ha ancora qualcosa da dare. Quando in carriera hai segnato valanghe di gol, non ti dimentichi come si fa".