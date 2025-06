Totti sul futuro: "Per me c'è solo la Roma. Vorrei un ruolo importante, i calciatori li conosco, so quali scegliere"

Intervenuto in collegamento durante la trasmissione Viva El Futbol con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, l'ex bandiera della Roma e della Nazionale, Francesco Totti, ha parlato anche del suo futuro e della speranza che nutre in un ritorno alla Roma da dirigente.

POTEVO CONTINUARE - "Noi giocatori siamo una razza un po' diversa dalla normalità . Se mi avessero detto questo è l'ultimo anno avrei accettato serenamente. Però io so con il mio fisico e la mia testa se potevo continuare o meno. E potevo continuare, potevo dare un contributo importante alla squadra".

TORNARE? SE ME LO CHIEDONO... - "Io non faccio il procuratore, non ho neanche il patentino. Cerco di trovare qualche giovane forte e di farli crescere nel migliore dei modi. Tornare nella Roma? Adesso penso a divertirmi, poi se un giorno dovesse venire qualcuno a cercarmi valuterò".

NO AD ALTRE SQUADRE - "Se valuterei altre squadre o qualche nazionale? Altre squadre avrei difficoltà , per me c'è solo la Roma".

RUOLO DIRIGENZIALE? - "Un ruolo alla Maldini? Vorrei decidere con gli altri, non da solo. Un ruolo importante, per conoscenza del calcio potrei dare un contributo, essere utile. Fortunatamente i calciatori li conosco, so quali scegliere. L'importante è sapere il budget. Devi essere bravo".