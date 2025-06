Dramma in Algeria: tifosi cadono dagli spalti durante i festeggiamenti per l'MC Algeri. Tre morti, 60 feriti

Tragedia ad Algeri al termine della partita tra MC Alger, squadra della capitale dell'Algeria, e NC Magra. Dallo "Stadio 5 Julliet 1962" arrivano immagini scioccanti: dai festeggiamenti per il titolo dei padroni di casa, alla tragedia per la morte di tre persone in seguito al cedimento di una barriera di sicurezza al secondo anello dello stadio.

I FATTI - Dopo lo 0-0 nei 90 minuti è partita la festa dell'MC Alger. Alcuni tifosi, però, sono precipitati dal secondo anello a causa del ceidmento dell'impianto. Secondo i dati delle autorità locali si contano almeno 61 feriti e tre decessi. I sopravvissuti sono stati portati in tre diversi ospedali della città: 38 al Beni Messous, 27 al Bn Aknoun e 16 al Bab El Oued.

CONDOGLIANZE - Giocatori e staff dell'MC Alger sono andati negli ospedali per donare l sangue, mentre Abdelmadjid Tebboune, presidente della Repubblica, ha espresso in modo pubblico le condoglianze alle famiglie delle 3 vittime. Un fatto scioccante, una giornata di festa che si è conclusa in tragedia