Trapani-Avellino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La clamorosa rimonta subita nel finale a Monopoli, con l'uomo in più, porterà il Trapani ad avere voglia di rivalsa nel big match della dodicesima giornata del Girone C di Serie C contro l'Avellino.

I Lupi, squadra del momento e protagonista di una risalita in classifica da top club della categoria, a suon di goleade (l'ultima, il 6-0 rifilato al Messina) lanciano messaggi al Benevento e si recano in Sicilia contro una delle potenziali protagoniste di questo campionato, ancora però a caccia di una continuità di rendimento che le consentirebbe di stabilizzarsi nei quartieri alti.

Tutto su Trapani-Avellino: data e orario del match, le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

TRAPANI-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

* Partita: Trapani-Avellino

* Data: mercoledì 30 ottobre 2024

* Orario: 20:45

* Canale TV: Prima Tivvù (numero 17 in Campania), Sky Sport (254)

* Streaming: NOW, Sky Go

PROBABILI FORMAZIONI

TRAPANI (4-3-3): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Bifulco; Karic, Crimi, Carriero; Benedetti, Lescano, Fall. All. Aronica.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Patierno, Russo. All. Biancolino.

DOVE VEDERE TRAPANI-AVELLINO IN TV

Trapani-Avellino sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 254) e, in Campania, in chiaro su Prima Tivvù (canale numero 17).

TRAPANI-AVELLINO IN DIRETTA STREAMING

Trapani-Avellino sarà disponibile anche in diretta streaming sia su NOW che su Sky Go.