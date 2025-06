Trapani-Juventus Next Gen: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Obiettivo continuità. Sia Trapani che Juventus Next Gen hanno iniziato le proprie stagioni all'insegna di un'altalena di risultati che vede praticamente appaiate le squadre di Aronica e Montero, reduci dai pareggi colti rispettivamente a Taranto e a Monopoli.

Ecco perché il match valido per la quinta giornata del Girone C di Serie C, nonostante siamo soltanto all'inizio, può fornire uno slancio importante per le ambizioni di siciliani e squadra B bianconera, a quota 5 e 4 punti in classifica.

Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Trapani-Juve Next Gen, potrete trovarle in questa pagina.

TRAPANI-JUVENTUS NEXT GEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Trapani-Juventus Next Gen

• Data: domenica 22 settembre 2024

• Orario: 16:15

• Canale TV: Sky Sport (252)

• Streaming: NOW, Sky Go

DOVE VEDERLA

Trapani-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (252) e in streaming su NOW e Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI

TRAPANI (4-3-1-2): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Martina; Karic, Marino, Carriero; Kanoute; Zuppel, Lescano. All. Aronica.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Perotti, Pedro Felipe, Stivanello; Comenencia, Peeters, Macca, Cudrig; Guerra, Afena-Gyan; Da Graca. All. Montero.