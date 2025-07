Tre colpi per la Salernitana: arrivano Varone, Achik e Matino

Il club campano mette a segno tre colpi in vista della prossima stagione: arriva un volto nuovo per reparto.

Tre colpi per la Salernitana. Il club granata ha messo a segno l'acquisto di Ivan Varone, centrocampista classe 1992 che nella scorsa stagione ha giocato con la maglia dell'Ascoli, collezionando 36 presenze, 5 goal e 3 assist.

Inoltre i campani sono in chiusura per l'attaccante classe 2000 Ismail Achik ed Emmanuele Matino, difensore in arrivo dal Bari, entrambi a titolo definitivo.

Dopo la retrocessione maturata a causa del ko nel playout di Serie B contro la Sampdoria, la Salernitana di Raffaele punta alla risalita immediata e sta lavorando per allestire una rosa all'altezza delle aspettative.