Trezeguet boccia Vlahovic: "La Juventus va meritata". Il punto sul mercato

David Trezeguet, ex attaccante francese della Juventus, ha parlato a Tuttosport da Orlando, dove ha seguito l'ultima uscita dei bianconeri al Mondiale per Club, la sconfitta per 2-5 contro il Manchester City che è costata il primato nel girone:



- "È evidente che Kolo Muani abbia ritrovato la fiducia perduta dopo la stagione al Paris Saint Germain. Dal suo arrivo a Torino ha avuto modo di dimostrare la sua qualità. Un giocatore importante, degno della Nazionale francese. Si sta facendo valere, e mi pare che sia contento alla Juve. Il sistema di gioco di Tudor, poi, lo valorizza: in campo sembra a proprio agio. È un giocatore importante per il club, starà a lui tenere alta l’asticella continuando a migliorarsi allenamento dopo allenamento.La società farà le dovute valutazioni ponderando gli investimenti a seconda della disponibilità economica. Oggi la Juve ha due bravi attaccanti, ma se il club - insieme a Tudor - valuterà di avere bisogno di ulteriori rinforzi in attacco, è giusto è giusto che provi a prenderli".- "Certo, la Juve è un’altra roba rispetto al Lille, quindi non potremo valutarlo fino a quando non arriverà in Italia. Sempre ammesso che il club decida di puntare tutto su di lui.. Sulla carta, potrebbero fare grandi cose. E poi non dimentichiamoci che con loro giocherebbe pure Yildiz…"

COSA SUCCEDE CON VLAHOVIC - Il goal contro il Manchester City, arrivato a partita ormai archiviata, sposta poco nelle valutazioni sul serbo, arrivato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per una cifra record di 70 milioni più bonus. Il suo stipendio da 12 milioni è pesantissimo e la Juventus cerca acquirenti, che però per il momento non si sono manifestati. Il prezzo? La Vecchia Signora potrebbe accontentarsi di 30/35 milioni, che poi è la cifra che chiede David tra commissioni e bonus alla firma per arrivare da svincolato dopo la fine del contratto con il Lille.

ATTESA - È lo stesso Vlahovic, comunque, a non avere particolare fretta in questa fase: la garanzia di un altro anno di contratto con un maxi stipendio, del resto, lo lascia tutto sommato tranquillo di progettare un futuro ancora ad alti livelli, seppur probabilmente con un ingaggio inferiore a quello attuale (escludendo l'ipotesi di un suo trasferimento in Arabia). Vlahovic, insomma, vuole prendersi tutto il tempo necessario, consapevole che una proposta interessante per lui potrebbe arrivare anche nei prossimi mesi, quando per le varie squadre italiane ed europee entrerà davvero nel vivo il calciomercato.