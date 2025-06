Trofeo dell'Armonia Sportiva: l'Atalanta U23 vince il triangolare contro Juventus Next Gen e Milan Futuro

La stagione delle seconde squadre di Atalanta Under 23, Juventus Nxgn e Milan Futuro non è ancora terminata sebbene le tre formazioni abbiano vissuto annate agli antipodi. I nerazzurri hanno visto spezzarsi ai playoff nazionali il sogno promozione in Serie B. i bianconeri dopo un avvio ad handicap si sono ripresi fino ai playoff di girone prima di alzare bandiera bianca. I rossoneri, invece, hanno vissuto il dramma della retrocessione in Serie D tramite lo spareggio playout con la Spal.

Oggi le tre squadre si sono ritrovate al Centro Tecnico Federale "Don Alberto Seri" di Solomeo, vicino Perugia, per disputare la seconda edizione del "Trofeo dell'Armonia Sportiva" che mette di fronte proprio le seconde squadre dei club di Serie A e che l'anno scorso aveva visto l'Atalanta U23 battere 1-0 la Juventus Next Gen.

Quest'anno la seconda edizione ha abbracciato anche il Milan Futuro in un triangolare che ha visto trionfare l'Atalanta Under 23 davanti proprio ai rossoneri e con la Juventus Next Gen che ha chiuso al terzo posto.

Ecco i risultati

Milan Futuro-Juventus Next Gen 0-0 (vince il Milan ai calci di rigore grazie alle parate di Nava)

Atalanta Under 23 - Juventus Next Gen 2-1

Atalanta Under 23 - Milan Futuro 0-0 (niente calci di rigore per il vantaggio in classifica derivato dalla vittoria sul campo dei bergamaschi sulla Juventus)