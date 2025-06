Trofeo Europei: valore, peso, grandezza e chi l'ha ideato

È l'oggetto più desiderato dell'estate - almeno della prima parte di essa, prima che arrivi poi l'Olimpiade con le sue medaglie - ma in molti non sanno che si chiama coppa Henri Delaunay. È il trofeo che solleva la squadra che vince gli Europei, lo stesso che sarà alzato al cielo il 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino.

IL NOME - La denominazione deriva dall'ex presidente della Federcalcio francese e primo segretario generale UEFA dalla fondazione del 15 giugno 1954 fino al 9 novembre 1955, Henri Delaunay per l'appunto. Questi ebbe un ruolo cruciale nella nascita della Uefa stessa e nella creazione di questa competizione calcistica, la principale per nazionali europee.

LE CARATTERISTICHE - La coppa è d'argento, è alta 60 cm e pesa 8 kg. Fin dalle origini, presenta un colore argento lucido, in contrapposizione al classico oro della Coppa del Mondo. Da quanto dichiarato dalle aziende che l'hanno creata, avrebbe oggi un valore attorno ai 30mila euro. Non si tratta però della prima versione creata.

DUE VERSIONI - Dagli Europei del 2008 infatti la Uefa ne volle creare un nuovo modello, più moderno, più magnificente per essere al passo con una competizione ormai diventata tra le più importanti al mondo. Le modifiche riguardarono altezza, peso e struttura. La precedente versione era infatti di 18 cm più piccola, di 2 kg più leggera e non prevedeva il piedistallo. In principio (per gli Europei del 1960) fu creata dell'orafo Chobillon e acquistata da Arthus-Bertrand a Parigi, modificata quindi dalla Asprey London, rinomata casa di argentieri, gioiellieri e orafi, che la realizza sempre in argento Sterling. A differenza della prima, in questa i nomi delle nazionali vincitrici sono inserite sul retro. Solo la Spagna e l'Italia hanno avuto modo di alzare sia il vecchio trofeo che quello nuovo. La coppa appartiene alla UEFA. Alla squadra campione d'Europa viene consegnata una replica a grandezza naturale da conservare, mentre l'originale viene usata solo durante la cerimonia di premiazione. Il trofeo su esposto per la prima volta alla finale della Coppa delle Nazioni a quattro squadre in Francia nel 1960. Il nuovo trofeo invece fu presentato al sorteggio delle qualificazioni per EURO 2008 a Montreux, Svizzera, il 26 gennaio 2006.

L'IDEATORE - A creare la coppa originale fu Pierre Delaunay, figlio di Henri e succedutogli come segretario generale Uefa. Questi infatti morì nel 1955 prima di vedere realizzato il progetto Europei che coltivava fin dagli anni '20. Quando la nuova competizione fu lanciata al Congresso UEFA di Stoccolma nel giugno 1958, Ebbe Schwartz - primo presidente UEFA - propose che il trofeo assegnato ai vincitori portasse il suo nome. L'idea di Delaunay senior era quella di creare una manifestazione da poter opporre alla Copa América (inaugurata nel 1916 da Argentina, Brasile, Cile e Uruguay).