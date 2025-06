Troppo caldo al Mondiale: la panchina del Borussia Dortmund guarda la partita dagli spogliatoi - LA FOTO

Uno dei protagonisti di questa prima fase del Mondiale per Club è sicuramente il gran caldo che sta rendendo la vita più difficile a molte squadre impegnate nella rassegna iridata negli Stati Uniti. Negli ultimi giorni sono state registrate diverse lamentele legate agli orari di gioco, per rendere le partite visibili in Europa: sul tema si era già espresso l'allenatore campione d'Europa Luis Enrique e ne ha parlato anche il tecnico del Borussia Dortmund Niko Kovac prima della vittoria dei tedeschi contro i sudafricani del Mamelodi Sundowns.

A MALI ESTREMI - Proprio la formazione giallonera si è resa protagonista di un particolare episodio, durante la sfida contro la compagine di Pretoria, riportato poi attraverso i canali ufficiali del club tedesco: nel corso del primo tempo infatti la panchina del Borussia ha seguito la sfida dagli spogliatoi del TQL Stadium di Cincinnati, per resistere alle alte temperature.

LA REAZIONE DEL BVB - Il club tedesco ha commentato così la soluzione trovata contro il Mamelodi Sundowns attraverso i propri profili social: "I nostri sostituti hanno guardato il primo tempo dagli spogliatoi per evitare il sole cocente del TQL Stadium: non era mai successo prima, ma con questo caldo ha assolutamente senso".

