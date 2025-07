Tudor alla Juventus: è arrivato a Torino, oggi il primo allenamento. Tutto sull'accordo

La decisione è arrivata nella serata di ieri e ora è ufficiale:la Juventus congeda Thiago Motta e si affida a Igor Tudor per il finale di stagione. L'esonero del tecnico italo-brasiliano, inizialmente programmato per l'inizio di aprile, è stato anticipato per affrontare il Genoa alla 30esima giornata di campionato e per permettere al nuovo tecnico di accogliere i giocatori di rientro dalle rispettive nazionali.

20 MILIONI PER L'ADDIO A MOTTA, MA LA CHAMPIONS VALE DI PIU'

L’annuncio ufficiale dell'esonero di Thiago Motta è arrivato, con la dirigenza piemontese che ha individuato appunto in Tudor il sostituto, preferito a Roberto Mancini per l'apertura alla possibilità di intavolare un accordo per tre mesi e di ridiscutere alla fine della stagione un eventuale prolungamento del contratto. Questa è quindi la modalità scelta: Tudor affronterà da tecnico della Juventus le ultime nove giornate di campionato e poi guiderà la Juventus al Mondiale per Club, poi sarà tutto messo nuovamente in discussione, con Mancini che rimane un'opzione viabile per la stagione 2025/26.

COME GIOCHERA' LA JUVENTUS CON TUDOR

Il club bianconero ha predisposto tutto in modo tale da far arrivare il croato a Torino già in serata. L'allenatore croato è arrivato intorno alle 21 e, coadiuvato dal vice Javorcic, guiderà la squadra già nell'allenamento di domani per iniziare la preparazione verso Juventus-Genoa, in programma sabato 29. Tudor torna così in panchina dopo le esperienze burrascose con Marsiglia e Lazio, terminate entrambe per divergenze ambientali e progettuali.



