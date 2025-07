Tudor, il primo discorso alla squadra: "Siamo la Juventus, ecco cosa dobbiamo ritrovare"

La Juventus si è ritrovata ieri alla Continassa e ha iniziato il percorso di avvicinamento alla gara contro il Genoa, che sabato alle 18 allo Stadium vedrà i bianconeri tornare in campo in Serie A, con l'importantissima novità del cambio in panchina. Igor Tudor ha preso ufficialmente il posto dell'esonerato Thiago Motta con l'obiettivo di risollevare immediatamente i bianconeri in vista di un finale di stagione in cui l'obiettivo minimo e fondamentale dovrà essere quello dell'accesso ad un piazzamento Champions. Quello dell'allenatore croato è un ritorno dato che in bianconero ha già vissuto annate sia da giocatore che da vice-allenatore con Pirlo in panchina, ma Tudor immediatamente ha provato ad entrare nella testa dei suoi nuovi giocatori.

IL DISCORSO ALLA SQUADRA - Con il suo primo discorso al gruppo squadra, infatti, l'ex Lazio ha scelto parole che puntavano al cuore prima che al campo. Secondo quanto riportato da Repubblica il succo è sempre stato quello di ricordare a tutti che "Siamo la Juventus" e che "Prima ancora di avere, idee e schemi, dobbiamo ritrovare l'orgoglio per dimostrare il nostro valore, lavorando e giocando fino alla fine, anche per la maglia"

GIUNTOLI PRESENTE - Tudor non era ovviamente solo sui campi della Continassa. Il suo primo allenamento da tecnico della Juventus, oltre che il suo staff ha visto presente a bordo campo anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. In sostanza alla squadra è stato tolto ogni alibi e le prossime 9 partite non si potranno davvero più sbagliare. La Champions è alla portata, saranno i calciatori a giocarsi la faccia.

